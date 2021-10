Stiri pe aceeasi tema

- BOR reacționeaza dur la mesajele anti-vacciniste transmise de duhovnicul Manastirii Durau din Neamț și a cerut ca structura locala de care acesta aparține sa il sancționeze. "Asemenea mesaje razna la realitate, toxice. Efectul lor este unul total smintitor", a transmis purtatorul de cuvant al Patriarhiei,…

- Vasile Banescu, purtatorul de Cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, face un apel la toți credincioșii sa ia in serios pandemia de Covid-19 și sa asculte cu multa atenție de sfaturile medicilor. Apelul lui vine in contextul recordurilor de infecții și de decese din cauza Covid-19 și a imaginilor cumplite…

- Datoram medicilor nu doar respect, ci și deplina noastra incredere și recunoștința, spune purtatorul de cuvant al Patriarhiei, Vasile Banescu, dupa ce medicul Valeriu Gheorghița a cerut implicarea bisericii in vaccinare. Intrebat, miercuri, de MEDIAFAX, despre indemnul medicului Valeriu Gheorghița,…

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patrierhiei, condamna vignirile la care sunt supuși in ultima perioada creștinii ortodocși și anumite personalitați cu un discurs conservator. Fara sa sa menționeze vreun nume, Banescu denunța incultura, importura și ideologizarea din discursul public.…