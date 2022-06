Vasectomie din greșeală Un baiețel de patru ani din Texas a pațit, in timp ce era operat de hernie, un necaz. Doctorul, care lucra in zona inghinala, a taiat din greșeala unul dintre tuburile care conține sperma reproductiva. Adica s-a facut o vasectomie și s-a intrerupt legatura dintre canalele care transporta spermatozoizii de la testicule la penis. Acest lucru il poate afecta pe viitorul adult pentru toata viața. Greșelile de acest gen, spun specialiștii, sunt rare. Dar in unele țari asta se face și in mod intenționat, la cererea familie. Chirurgul care l-a operat pe baiat nu are antecedente de neglijența și nu a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

