Pe teritoriul satului Biia, in Podisul Tarnavelor, a fost descoperit in urma cu peste 125 de ani un obiect din aur deosebit de valoros. ”Vasul de aur de la Biia” se afla in prezent in colectia Muzeului National de Istorie a Romaniei din Bucuresti. Obiectul a fost descoperit intamplator intr-o cariera de nisip de pe malul raului Tarnava in anul 1895. Vasul de aur de la Biia” este ornamentat cu cercuri concentrice si proeminente conice, cu linii in zig-zag incizate. Vasul de aur se incadreaza perioadei tarzii a epocii bronzului (Hallstatt timpuriu), sec. XIII – XII i.Hr). Lucrat in foaie de aur…