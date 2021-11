Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat ca ”are in vedere” un boicot diplomatic al Jocurilor Olimpice de iarna programate sa aiba loc in februarie la Beijing, pentru a protesta impotriva incalcarilor drepturilor omului in China, relateaza AFP. ‘‘Aceasta este ceva ce avem in vedere”, a declarat presedintele…

- Autoritatile chineze au anuntat, joi, ca trei sportivi straini participanti la competitii test inaintea Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing au fost gasiti infectati cu coronavirus, informeaza AFP, citat de news.ro Unul dintre sportivi, concurent la sanie, a fost testat pozitiv la aeroport,…

- In contextul crizei provocata de pandemia de coronavirus, a creșterii numarului mare de infectari și de decese, Alexandru Rafila a ieșit public și a dat o veste destul de imbucuratoare, am putea spune. Specialistul vorbește despre apariția unei noi tulpini a virusului din China in Romania și precizeaza…

- Cercetatorii au descoperit o noua boala genetica rara ce afecteaza copiii, anunțând totodata un posibil tratament pentru aceasta prin administrarea unui medicament în timpul sarcinii pentru a preveni mutația genetica ce cauzeaza „Sindromul Zaki”, relateaza MedicalXpress.Oamenii…

- Suntem pe cai mari! Naționala feminina de volei a Romaniei, antrenata de Marius Macarie, s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatului Mondial Under 18, competiție care are loc in Mexic. In optimile de finala, Romania a invins cu scorul de 3-2 (21-25, 25-22, 16-25, 25-21, 15-11) formația Slovaciei,…

- Aproape un sfert din romanii infectați cu COVID-19 sunt vaccinați: PESTE 90% din decedați, nevaccinați Aproape un sfert din romanii infectați cu COVID-19 sunt vaccinați: PESTE 90% din decedați, nevaccinați Peste 75% din cazurile confirmate de infectie cu noul coronavirus de saptamana trecuta au fost…

- Peste trei sferturi din cazurile confirmate de infectie cu SARS-CoV-2 din saptamana 13-19 septembrie au fost la persoane nevaccinate, in timp ce 91,5% din decesele inregistrate au fost la persoane care nu au facut vaccinul anti-COVID, releva raportul Institutului National de Sanatate Publica (INSP).…

- BULETIN INFORMATIV 11.09.2021 Instituția Prefectului Județului Prahova informeaza ca astazi, conform datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Prahova, se prezinta astfel: ???? cazuri nou confirmate – 82 ???? teste efectuate –1.071…