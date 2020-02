Stiri pe aceeasi tema

- Sunt 8 milioane de mașini in Romania dupa ultimele cifre oficialeale producatorilor, importatorilor și autoritaților. Fața deanii trecuți s-au inregistrat inmatriculari cu aproape 23% maimulte pentru autoturismele noi, cu vechime de pana la doi ani, și15% pentru cele cu vechime de pana in cinci ani.In…

- Varsta medie a populației Republicii Moldova a crescut de la 38 de ani in 2017, la 38,7 in anul trecut, transmite MOLDPRES. Datele se conțin in publicația "Statistica teritoriala", editata de Biroul Național de Statistica al Republicii Moldova. Potrivit informațiilor, la inceputul anului trecut, populația…

- Piața auto din Romania a inregistrat noi recorduri in 2019: tranzacțiile cu autoturisme noi au avut cel mai bun an din ultimii 11, reinmatricularile au avut cel mai bun an din istoria lor, iar importurile de mașini second-hand s-au pastrat constante. Piața mașinilor ecologice a inregistrat și ea o creștere…

- Piata auto din Romania a inregistrat noi recorduri in 2019: tranzactiile cu autoturisme noi au avut cel mai bun an din ultimii 11, reinmatricularile au avut cel mai bun an din istoria lor, iar importurile de masini second-hand s-au pastrat constante. Piata masinilor ecologice a inregistrat…

- Numarul pensionarilor era, la finele anului trecut, de peste 4,97 milioane de persoane, din care 397.808 pensionari care au lucrat numai in agricultura, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice. Din totalul pensionarilor, 3,849 milioane de persoane erau pensionari la limita de…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA organizeaza o licitatie publica pentru incheierea unui contract sectorial avand ca obiect servicii "reparatii, revizii si dotari auto" pentru autovehiculele din parcul auto al Sucursalei Regionala CF Constanta. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 7…

- „CUPA LOTERIEI ROMANE LA PATINAJ” se desfașoara și se organizeaza in Parcul „Alexandru Ioan Cuza”/Titan din București de catre Compania Naționala ”LOTERIA ROMANA” S.A. și S.C. Angels Events Art SRL. DATA DE DESFAȘURARE: 20-21 decembrie 2019. PARTICIPANȚI Participarea la „CUPA LOTERIEI ROMANE LA PATINAJ”…

- Varsta de pensionare si implicit vechimea in munca variaza de la stat la stat in Uniunea Europeana, majorandu-se in medie cu 3,3 ani fata de anul 2000. Potrivit datelor publicate vineri de Oficiul european de statistica Eurostat, durata medie in „campul muncii” inregistrata de romani este de 33,5 ani,…