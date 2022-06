Variola maimuţei s-a MOLIPSIT, în România: încă un caz! Variola maimutei se pare ca a inceput sa circule in Romania: ministerul Sanatații anunța ca a fost diagnosticat un nou caz, al doilea, cu aceasta boala. Este vorba despre un barbat de 32 de ani. „Starea barbatului este buna și acesta va ramane in izolare. A fost declanșata ancheta epidemiologica pentru stabilirea contacților direcți”, anunța […] The post Variola maimutei s-a MOLIPSIT, in Romania: inca un caz! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

