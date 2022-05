Stiri pe aceeasi tema

Autoritațile regionale din Madrid au raportat vineri 14 cazuri de variola maimutei, ridicand numarul total de cazuri la 21 in Spania.

Autoritatile australiene au anuntat vineri ca au inregistrat un prim caz de variola maimutei la un calator care s-a intors recent din Marea Britanie, in timp ce un caz probabil de infectie a fost de asemenea identificat, in prezent fiind efectuate teste pentru confirmarea acestuia, informeaza Reuters.

Italia a raportat joi primul caz de variola maimutei, dupa ce mai multe persoane au fost diagnosticate in Europa si America de Nord cu aceasta boala, de obicei endemica in Africa de Vest, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva Iasi", medicul Florin Rosu, afirma ca in Romania nu exista niciun caz si nici macar o suspiciune de variola a maimutei, boala depistata in Europa si America de Nord. Potrivit acestuia, boala nu se transmite usor si poate fi prevenita prin…

Cateva zeci de cazuri suspecte sau confirmate de variola maimutei au fost depistate de la inceputul lui mai in Europa si in America de Nord, starnind temeri cu privire la debutul propagarii acestei maladii endemice in Africa de Vest, informeaza AFP.

Dupa Marea Britanie, Spania si Portugalia au anuntat la randul lor, miercuri, ca au identificat aproximativ treizeci de cazuri suspecte sau confirmate de variola maimutei, o boala rara in Europa, informeaza AFP.

