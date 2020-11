Stiri pe aceeasi tema

- George Lazar, prefectul județului Neamț, a anunțat, luni, ca se cauta variante pentru a reporni secția ATI la nivelul Spitatului Piatra Neamț. Secția ar putea fi mutata la etajul 4 și ar putea fi pusa in funcțiune in cel mai scurt timp, a declarat prefectul intr-o conferința de presa, transimia de Digi24.„O…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a spus luni seara ca iși cere scuze pentru declarațiile facute imediat dupa incendiul produs in Secția de Anestezie și Terapie Intensiva a Spitalului Județean de Urgența de la Piatra Neamț in care a declarat ca „suntem toți vinovați” pentru tragedia produsa, potrivit…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca luni seara sau marți dimineața va fi operaționalizata Secția de Terapie Intensiva a Spitalului din Piatra Neamț. Secția va avea 11 paturi. „Chiar...

- Lucian Micu, managerul Spitalului Județean Piatra Neamț, susține ca acuzațiile care i se aduc cu privire la decizia de a muta secția ATI de la un etaj la altul in ziua in care a avut loc incendiul, sunt nefondate și ca astfel de practici sunt frecvente. “Nu este vorba de mutarea in secția noua, ci este…

- Una dintre posibilele cauze ale incendiului ar fi ca a pornit de la un aparat depașit și supraincalzit de pe secția ATI, respectiv un injectomat. Acesta este un dispozitiv vital in secțiile ATI și nu numai și unul dintre primele despre care presa a scris ca lipsește, in momentul izbucnirii pandemiei. Cadre…

- Incendiu devastator la Terapia Intensiva a Spitalului din Piatra Neamt. UPDATE: 10 persoane decedate. 7 in stare critica, printre care si medicul de garda. Autoritatile sunt in alerta, sambata seara, din cauza unui incendiu izbucnit la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean din Piatra Neamt.…

- Autoritațile sunt in alerta, sambata seara, din cauza unui incendiu izbucnit la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Incendiul a izbucnit la Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Primele informații sunt ca opt persoane erau internate, la ora incendiului, la…

