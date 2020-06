O copie a Tratatului de la Trianon, care oficializa, la 4 iunie 1920, actuala frontiera a Romaniei cu Ungaria, poate fi descarcata, in format digital, de pe site-ul unei companii din Petrosani specializata in operatiuni de arhivare, documentul fiind obtinut printr-o tehnica speciala de scanare de pe singura varianta originala existenta in limba romana, potrivit Agerpres. Varianta originala in limba romana a Tratatului de la Trianon se afla in posesia fostului senator Haralambie Vochitoiu, care a cumparat documentul la o licitatie publica, in anul 2016, din colectia scriitorului si fondatorului…