- Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite (CDC) considera ca varianta Delta a coronavirusului este la fel de transmisibila ca varicela și avertizeaza ca poate provoca forme grave de boala, mai ales in randul persoanelor nevaccinate. In același timp, persoanele vaccinate nu sunt…

- In ziua de 10 iulie 1994, Romania a fost… la mai puțin de un pas de semifinalele Campionatului Mondial, dar neputința și destinul au transformat in lacrimi sperantele „Generatiei de Aur”… Partida de pe „Stanford Stadium” din San Francisco (Statele Unite ale Americii) a fost una echilibrata. Vedeta de…

- Marți 12 mai, in condiții meteo foarte bune, doua avioane executau apropierea in vederea aterizarii pe Aeroportul din Denver, Colorado. Ambele avioane erau controlate de operatorul de trafic aerian și se avea in vedere efectuarea unei apropieri paralele și aterizarea: -avionul cargo Metroliner…