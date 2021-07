Stiri pe aceeasi tema

- Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite considera ca varianta Delta a noului coronavirus este la fel de contagioasa ca varicela si ar putea provoca imbolnaviri grave, a relatat cotidianul The New York Times, citand un raport intern al institutiei americane, informeaza…

- Varianta Delta a noului coronavirus este la fel de contagioasa ca varicela si ar putea provoca imbolnaviri grave, potrivit unui raport intern al Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din Statele Unite, relateaza The New York Times, citeaza Agerpres.

- Americanii vaccinati trebuie sa poarte din nou masca in interior, in zonele cu risc crescut, a anuntat marti Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC), principala agentie federala de sanatate publica din SUA, relateaza AFP, conform AGERPRES. ''In zonele in care transmiterea COVID-19 este…

- Varianta Delta a devenit tulpina dominanta de Covid-19 in Statele Unite, potrivit unei modelari de date efectuata de Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC), transmite Reuters. Estimarile CDC arata ca varianta Delta a devenit dominanta in tara pe parcursul a doua saptamani incheiate…

- 51,7% din cazurile de infectare din Statele Unite sunt legate de tulpina Delta a coronavirusului, in timp ce proportia cazurilor legate de varianta Alpha, identificata prima oara in Marea Britanie si care a fost dominanta in Statele Unite pana acum, a scazut la 28,7%, potrivit unei modelari de date…

- Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite a anuntat miercuri ca a identificat 28 de cazuri severe, care pot pune viata in pericol, de cheaguri sangvine, printre cele peste 8,7 milioane de persoane care au fost imunizate cu vaccinul impotriva COVID-19 produs de Johnson…

