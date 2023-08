ȘOȘEAUA DE CENTURA… Lucrarile Variantei de Ocolire a Barladului progreseaza și procentul de realizare a ajuns la 65.20%. Firma care executa lucrarea, SC Concelex București, a mai lucrat in ultima luna la suprabetonare, la armatura și a terasat aproape toate podurile și podețele, cu marea excepție a viaductului nord. De menționat ca au turnat destul […] Articolul Varianta de Ocolire a Barladului, in drum spre finalizare! (FOTO, VIDEO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .