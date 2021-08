Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a afirmat ca specialistii Institutului National de Sanatate Publica (INSP) estimeaza ca varful pandemiei ar putea sa fie in Romania la finalul lunii septembrie, mentionand ca in cel mai rau scenariu posibil tara noastra ar putea ajunge la 4.000 de pacienti spitalizati in perioadele de varf pandemic, potrivit News.ro.

Ioana Mihaila a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca se asteapta ca numarul de spitalizari COVID in valul patru sa fie mai mic decat a fost in valul trei. “Asa cum ne uitam la celelalte tari unde procesul de vaccinare a mers bine,…