Stiri pe aceeasi tema

- Franta ar putea atinge varful celui de-al treilea val al pandemiei COVID-19 in sapte pana la 10 zile cu noile masuri restrictive anuntate miercuri de presedintele francez Emmanuel Macron, a declarat joi ministrul Sanatatii, Olivier Veran, pentru postul de radio France Inter, relateaza Reuters. Macron…

- Numarul bolnavilor de Covid-19 din Franta internati la terapie intensiva a atins un nou maxim al acestui an, potrivit datelor Ministerului Sanatatii, medicii avertizand ca spitalele ar putea fi in curand depasite de situatie din cauza celeui de-al treilea val al pandemiei. Citește și: SONDAJ…

- Numarul pacientilor COVID din Franta internati la terapie intensiva a atins un nou maxim al acestui an, potrivit datelor Ministerului Sanatatii. Medicii avertizeaza ca spitalele ar putea fi in curand depasite de situatie din cauza celui de-al treilea val al pandemiei, informeaza News.ro. Duminica, numarul…

- Franta a intrat intr-”o forma al celui de-al treilea val” al epidemiei covid-19, ”caracterizata prin numeroase variante” ale noului coronavirus, declara marti premierul Jean Castex, care plaseaza in continuare vaccinarea ”pe primul loc al strategiei” in lupta impotriva raspandirii bolii, relateaza…

- Suedia a anuntat marti ca suspenda utilizarea vaccinului AstraZeneca impotriva COVID-19 ca masura de precautie, potrivit Reuters. Germania, Franta si Italia au declarat luni ca vor opri administrarea vaccinului dezvoltat de AstraZeneca impotriva COVID-19 dupa ce mai multe tari au raportat posibile efecte…

- Olivier Veran, ministrul sanatatii din Franta, a avertizat ca exista posibilitatea introducerii vaccinarii obligatorii anti-COVID-19 a intregului personalul din domeniul medical, daca acesta nu se vaccineaza de bunavoie, informeaza Agerpres , care citeaza EFE. Anunțul ministrului sanatații din Franța…

- Polonia se afla la inceputul celui de-al treilea val de infectari cu COVID-19, a declarat vineri un purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii, in momentul in care la nivel national s-a anuntat o crestere mare a numarului de cazuri zilnice, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Polonia a ridicat…

- Al doilea an al pandemiei de Covid-19 „ar putea fi chiar mai dur” decat primul, avand in vedere modul in care se raspandește noul coronavirus, in special in emisfera nordica, pe masura ce intra in circulație variante tot mai contagioase, a avertizat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite…