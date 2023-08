Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aceste prime patru runde din SuperLiga, Rica Raducanu, portarul primului titlu al Rapidului, nu e deloc mulțumit de joc, de mutarile antrenorului Cristiano Bergodi și marturisește ca are emoții mari pentru acest sezon. Pentru vechii rapidiști, partida cu FC Voluntari, precum și restul prestațiilor…

- Doar o zi - atat a durat vacanța in Grecia care se anunța a fi perfecta pentru o familie de romani. Mașina le-a fost sparta și au ramas fara bani și acte. Proprietara crede ca a fost urmarita, și asta pentru ca, spune ea, toate lucrurile le-a pus intr-o geanta mica, pe care au ascuns-o sub scaunul mașinii,…

- Sute de turiști, evacuați de urgența din insula Rodos, dupa ce incendiile care au inceput acum cinci zile continua necontrolat. De asemenea, acesta este cel mai fierbinte weekend din acest an pe insula greceasca. Este o situație critica in insula Rodos, pentru ca incendiile sunt extrem de greu de stavilit…

- O femeie, care a platit bani grei pentru o vacanța la Eforie Nord, a fost la un pas de leșin. Turista a ales sa se cazeze la un hotel de 4 stele, dar cand a ajuns in camera a ramas șocata de condițiile oferite. Deși pe site-urile de specialitate, hotelul arata "de vis".

- Marți dimineața, poliția a fost anunțata referitor la un accient rutier in satul Cișmichioi, raionul Vulcanești. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit ca un barbat in varsta de 66 de ani in timp ce conducea un motocultor a cazut din acesta , iar remorca motocultorului a trecut peste el.…

- VIDEO| Clipe de COȘMAR intr-un sat din Alba: Imaginile disperarii in calea apei care matura totul in cale VIDEO| Clipe de COȘMAR intr-un sat din Alba: Imaginile disperarii in calea apei care matura totul in cale Clipe de coșmar in satul Șard, in apropiere de Alba Iulia. Apele furioase matura totul in…

- S-a dat startul concediilor și weekendurilor petrecute pe malul marii, insa mulți dintre turiștii care ajung acum pe litoral au parte de o experiența neplacuta. Una dintre cele mai populare stațiuni din Romania s-a transformat intr-un șantier, in plin sezon estival. In loc de relaxare, oamenii au parte…

- Imaginile de coșmar cu Școala Gimnaziala Speciala Huedin, județul Cluj, ar putea fi considerate doar inca un proiect eșuat din "Romania educata". Peste 90 de elevi și dascalii lor iși risca viața, zi de zi, intr-o școala a... ignoranței. Cladirea, veche de secole, are nevoie urgent de reparații, insa…