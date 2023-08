Vară de foc, în România. Care sunt orașele unde s-au înregistrat temperaturi record de 45 de grade De aproape o luna, Romania este lovita de un val de canicula ce a adus recorduri de temperatura in multe orașe, mai ales in sudul țarii. Vara anului 2023 a adus temperaturi de foc in Romania, iar vineri, 4 august, a venit cu temperaturi de pana la 45 de grade Celsius in anumite județe din țara. Mai exact, recordul a fost doborat de Giurgiu și Zimnicea, unde au fost resimțite 45 de grade la soare și 40 de grade la umbra. Topul temperaturilor august 2023 45 grade Giurgiu (40 grade la umbra) 45 grade Zimnicea (40 grade la umbra) 44 grade Braila 44 grade Cernavoda 44 grade Oltenița 44 grade Grivița… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vara anului 2023 a adus temperaturi de foc in Romania, iar vineri, 4 august, a venit cu temperaturi de pana la 45 de grade Celsius in anumite județe din țara.Mai exact, recordul a fost doborat de Giurgiu și Zimnicea, unde au fost resimțite 45 de grade la soare și 40 de grade la umbra. Topul temperaturilor…

- Vremea va fi caniculara in majoritatea regiunilor tarii miercuri, 26 iulie, pentru municipiul Bucuresti si opt judete fiind emisa avertizare cod rosu. Potrivit ANM, miercuri, este cod rosu de temperaturi extreme, disconfort termic deosebit de accentuat in judetele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi,…

- Opt judete si municipiul Bucuresti se vor afla miercuri sub avertizare Cod rosu de canicula si disconfort termic deosebit de accentuat, temperaturile fiind estimate la 40-42 de grade. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in judetele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Braila,…

- Meteorologii anunta o noua zi caniculara in majoritatea regiunilor tarii, pentru municipiul Bucuresti si opt judete fiind emisa avertizare cod rosu. Potrivit ANM, miercuri, este cod rosu de temperaturi extreme, disconfort termic deosebit de accentuat in judetele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi,…

- Prognoza meteo actualizata anunța zile de foc in Romania! Temperaturile resimțite vor ajunge, astazi, pana la aproape 50 de grade Celsius. A intrat in vigoare primul cod roșu de temperaturi extreme emis in aceasta vara.Potrivit meteorologilor, valul de canicula și disconfort termic accentuat va fi urmat…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, o avertizare Cod rosu de canicula valabila pentru marți și miercuri in municipiul Bucuresti și mai multe județe din sudul și sud-estul țarii. In cursul zilei de luni este in curs o avertizare Cod galben de canicula, cu temperaturi care vor atinge…

- Vremea va fi caniculara cu temperaturi de pana la 40 de grade incepand de marți, 25 iulie, in București. Administrația Naționala de Meteorologine a emis o alerta cod roșu de canicula pentru zilele de 25 și 26 iulie.Potrivit meteorologilor, in intervalul 24 iulie, 10:00, – 25 iulie, ora 10:00, vremea…

- Eveniment 29 iunie – Ziua Dunarii / Acțiune de ecologizare organizata de APM Teleorman pentru a marca aceasta data iunie 28, 2023 09:24 Ziua Dunarii este sarbatorita in fiecare an la data de 29 iunie, moment in care cetatenii tarilor dunarene sunt implicati in multiple activitati independente…