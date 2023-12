Stiri pe aceeasi tema

- Istoria se repeta? 'Ucraina va deveni un al doilea Vietnam pentru SUA' – seful Serviciul de Informatii Externe al RusieiSeful Serviciul de Informatii Externe al Rusiei (SVR) a atentionat joi Statele Unite ca sprijinul occidental pentru Ucraina va transforma conflictul intr-un "al doilea Vietnam", a…

- “Black Friday”, ziua de dupa Ziua Recunoștinței, este foarte cunoscuta in Statele Unite și nu numai, fiind marcata de reduceri uriașe. In SUA se estimeaza ca aproximativ 166 de milioane de consumatori americani au facut cumparaturi in weekendul Black Friday in 2022. Ce este “Black Friday”? Black Friday…

- Capitala Chinei a inregistrat in aceste zile cele mai ridicate temperaturi pentru un sfirsit de luna octombrie de la inceputul masuratorilor sale meteorologice, a anuntat joi Primaria din Beijing, dupa ce mai multe recorduri de caldura au fost doborite in vara acestui an, informeaza AFP. Intr-o vreme…

- „Salut votul unanim al colegilor mei din comisiile pentru aparare din Senat și Camera Deputaților prin care s-a aprobat inițierea de catre Ministerul Apararii Naționale a procedurii de atribuire a acordurilor prealabile pentru achizitia a 32 avioane F-35 din Statele Unite ale Americii. Este cea mai…

- Legendarul Dan Ciotoi& Generic duc manele din comunismul romanesc de odinioara in America. Pentru prima oara, cantecele interzise inainte de ’89 ajung la petrecerile romanilor americani nostalgici dupa muzica ”perioadei gri” ce i-a facut sa plece din Romania. ”Mona”, ”In stație la Lizeanu”, ”Prințișorul”,…

- Ziua de sambata, 21 octombrie, a fost cea mai calda de cand se fac masuratori in Romania, cu 35,1 grade Celsius inregistrate la Turnu Magurele, in judetul Teleorman. „Ziua de sambata a fost extrem de calda, cu recorduri la 129 de statii din tara noastra. Aceste 129 de recorduri au fost zilnice, deci…

- Franta se confrunta cu cea mai calduroasa luna septembrie din istoria inregistrarilor sale meteorologice, dupa temperaturi exceptional de ridicate care au fost inregistrate si pe timpul verii pe fundalul incalzirii climei globale in 2023, a anuntat vineri