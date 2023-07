Vapori de apă, descoperiți într-un sistem solar apropiat de Terra Astronomii au detectat prezența apei in apropierea unei stele, ceea ce sugereaza ca planetele care se formeaza acolo ar putea fi locuibile in viitor. Un sistem de planete, denumit PDS 70, a fost descoperit la 370 de ani-lumina distanța de Pamint. Steaua din centrul acestuia are aproximativ 5,4 milioane de ani și este mai rece decit Soarele nostru. In jurul ei se afla doua planete gigantice g Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

