Vânzătorii de alcool și țigări pot cere buletinul clienților ca să verifice dacă au 18 ani Deputații USR Adrian Wiener și Ionuț Moșteanu au depus un proiect de lege prin care localurile și magazinele de țigari și alcool vor putea cere buletinul cumparatorilor pentru a verifica daca au peste 18 ani. Legislația in vigoare prevede ca este interzisa vanzarea de alcool și țigari minorilor, dar regula este adeseori incalcata pe motiv ca vanzatorul nu poate verifica varsta clienților, potrivit unui comunicat de presa al USR. „Avem o datorie morala, ca societate, sa ne protejam copiii. Avem cea mai mare rata de fumatori in randul adolescenților din Europa. Trei sferturi dintre fumatorii adulți… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Localurile și magazinele de țigari și alcool vor putea cere buletinul cumparatorilor pentru a verifica daca au peste 18 ani, potrivit unui proiect de lege depus de deputații USR Adrian Wiener și Ionuț Moșteanu.

- Tinerii vor putea cumpara țigari și alcool numai cu buletinul. Comercianții vor putea verifica varsta de pe carțile de identitate Vanzatorii de țigari și alcool vor putea verifica varsta clienților. Astfel, localurile și magazinele de țigari și alcool vor putea cere buletinul cumparatorilor pentru a…

- David Popovici va topi prima sa medalia de aur primita cand a urcat pe prima poziție a podiumului drept campion mondial! S-a intamplat la Budapesta, dupa ce a caștigat proba de 200 m liber masculin. Ce se va alege de aurul din care este facut trofeul (primul titlu mondial in bazin olimpic pentru inotul…

- Creștem indemnizația minima pentru creșterea copilului și plafonul maxim, raportandu-le la salariul minim și acordam o serie de prioritați femeilor gravide și familiilor cu copii, prin doua proiecte pe care le-am inițiat și depus astazi. Impreuna cu Mirela Retegan, fondator Zurli, cu colegii mei deputați…

- In luna februarie curent, datoria Republicii Moldova a depașit suma de 100 de miliarde de lei, peste 64 de miliarde de lei reprezentand datoria externa, susține expertul economic Veaceslav Ionița. Economistul a precizat, in ediția saptamanala „Analize economice” pe care o prezinta, ca, in mare parte,…