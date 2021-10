Vânzători de etnobotanice, la judecată Procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata a trei barbati cu varste cuprinse intre 23 și 37 de ani, acuzati de efectuarea de operațiuni cu produse cu efecte psihoactive. Potrivit anchetatorilor, inculpații au cumparat din Olanda substanțe pentru prepararea etnobotanicelor. Dupa le amestecau cu produse toxice, le vindeau catre diverși consumatori. Potrivit anchetatorilor, substanțele ar fi fost cumparate din Olanda de cei trei inculpati. ”In cursul anului 2021, inculpații au efectuat, fara drept, operațiuni cu produse cunoscand ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

