Vânzători de ecstasy şi cocaină, arestaţi preventiv Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus, vineri, arestarea preventiva a unui tanar de 27 de ani, cercetat pentru comiterea infractiunilor de trafic de droguri de risc si de mare risc. Suspectul a fost prins in flgrant de oamenii legii in timp ce vindea 72 de comprimate ecstasy si 100 de grame de canabis cu 7.800 de lei. Saptamana trecuta, instanta a dispus arestarea altor cinci persoane. Procurorii DIICOT au explicat ca suspectii vindeau cocaina consumatorilor din Dolj. Ultima actiune a ofiterilor de combatere a criminalitatii organizate a avut loc joi, pe 12 octombrie. Oamenii legii au organizat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

