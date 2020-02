Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul a fost condamnat pentru propaganda terorista in anul 2018, dupa ce a postat pe retelele de socializare imagini ale activitatilor gruparii teroriste Stat Islamic si a facut apologie acestie organizatii. Acesta avea 17 ani in momentul comiterii ultimei infractiuni. Agresorul…

- Politia din Gent a intrat in alerta duminica dupa-amiaza in urma declararii unui atac cu cutitul in centrul orasului, unde cel putin doua persoane au fost ranite. Citeste si: Atac TERORIST la Londra. Barbatul impuscat de politie a murit. Ce declara martorii Incidentul a avut loc pe…

- Un presupus atac terorist a fost comis in sudul Londrei. Un individ inarmat cu un cutit a injunghiat mai multi oameni in plina strada. Politia a intervenit prompt si l-a impuscat mortal pe atacator. Zeci de echipaje de salvatori si medici au intervenit de urgenta la fata locului.

- Incidentul a avut loc sambata, in jurul orei 18.00, intr-o zona aglomerata din orasul Dej (judetul Cluj), cand un barbat a lovit o femeie si a lasat-o inconstienta. Norocul tinerei a fost ca prin zona tocmai trecea un jandarm, care, desi se afla in timpul sau liber, nu a ezitat sa intervina. „Sambata,…

- O femeie din Belarus a anunțat dispariția soțului ei. Cadavrul acestuia a fost descoperit la o masa de sarbatori care a avut loc in caza unui vecin, unde a stat timp de doua zile, fara ca nimeni sa-și dea seama, relateaza trome.pe.Cazul a fost semnalat in Ambrosenki, Belarus. Poliția a fost anunțata…

- Un barbat a fost injunghiat cu un cuțit in spate, in timp ce se afla in Piața Centrala din orașul Targu Jiu. Agresorul se afla inca in libertate, iar polițiștii au deschis un dosar penal.

- Au aparut primele imagini in care Gelu Voican Voiculescu a fost lovit cu un baston in cap. Fostul lider FSN, judecat alaturi de Ion Iliescu in dosarul Revoluției pentru crime impotriva umanitații, era scos de jandarmi din Piața Universitații din cauza ca mulțimea adunata scanda și huiduia. In momentul…