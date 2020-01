Vanzarile platformei online Farmec au inregistrat o crestere de 46% in 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Tranzactiile de inchiriere a spatiilor de birouri in Bucuresti au cumulat o suprafata totala de 385.800 metri patrati in cursul anului trecut, in crestere cu 7% fata de datele din 2018, arata un studiu al ESOP Consulting, publicat luni. Conform analizei ESOP Consulting, tranzactiile cu spatii noi (inchirieri,…

- Romania, a doua cea mai dinamica piața auto din UE in 2019, dupa Lituania. La ce cota de piața a ajuns Dacia in Europa Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) a anuntat joi ca vanzarile de autoturisme noi in Europa (UE plus tarile EFTA) au inregistrat o crestere de 1,2% in 2019 comparativ…

- Vanzarile online din Statele Unite au atins un nivel record, fiind mai mari decat cele ale magazinelor traditionale, in sezonul cumparaturilor de iarna, chiar daca acesta a fost cel mai scurt sezon de iarna din ultimii sase ani, potrivit unui raport realizat de Mastercard, transmite Reuters.

- Piata neagra a tigaretelor a inregistrat in luna noiembrie prima crestere din acest an, de 1,8 puncte procentuale, pana la 12,3%, fata de 10,5% in septembrie, arata un studiu publicat duminica de Novel Research, potrivit caruia regiunea nord-est continua sa fie cea mai afectata de contrabanda cu tigari.

- Hennes & Mauritz AB (H&M), al doilea retailer de imbracaminte la nivel mondial, a inregistrat o crestere cu 9% a vanzarilor in trimestrul patru din 2019, fiind in grafic pentru a raporta primul avans al profiturilor anuale din ultimii patru ani, dupa investitii semnificative in online si…

- Cumparatorii din Statele Unite au cheltuit online 7,4 miliarde de dolari cu ocazia reducerilor de Black Friday, conform Adobe Analytics. Nivelul cheltuielilor marcheaza un record in privinta cumparaturilor online de Black Friday din SUA. De asemenea, reprezinta cea de-a doua cea mai mare vanzare…

- Cel mai așteptat eveniment de cumparaturi al anului, Black Friday, va aduce o creștere cu 20% a achizițiilor realizate online potrivit estimarilor magazinelor parte din ARMO. Pe langa produsele tradiționale electronice și electrocasnice, anul acesta vor crește mult produsele de mobilier și decorațiuni,…

