Vânzările Mercedes-Benz au scăzut puternic în trimestrul doi, din cauza problemelor de aprovizionare şi a Covid-19 în China Producatorul auto a livrat 490.000 de masini de pasageri din aprilie pana in iunie, in scadere cu 16% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Pentru prima jumatate a anului 2022, divizia sa de autoturisme a inregistrat o scadere cu 16% a vanzarilor, la un total de 998.000 de livrari. Vanzarile din trimestrul al doilea au scazut cel mai mult in China, cea mai importanta piata unica, scazand cu 25%, la 163.700 de vehicule, a spus producatorul auto. Vanzarile din regiunea Asia s-au redus cu 20%, in principal din cauza masurilor de izolare, in timp ce vanzarile in Europa au scazut cu 10%, iar cele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

