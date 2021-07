Vânzările H&M din China au scăzut puternic, după ce retailerul suedez a condamnat abuzurile drepturilor omului din Xinjiang H&M, al doilea cel mai mare retailer de moda din lume a raportat joi un profit mai mare decat se aștepta pentru perioada martie-mai 2021, dupa ce inregisrase o scadere a vanzarilor in aceeași perioada a anului trecut. Cu toate acestea, in China, vanzarile retailerului de moda din Suedia au scazut cu 23%, dupa ce a devenit ținta unui boicot chinez și a fost șters de pe magazinul de aplicații Tmall, pentru ca și-a exprimat ingrijorarea cu privire la presupusele incalcari ale drepturilor omului in regiunea Xinjiang, conform Reuters. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

