Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai atractive sectoare pentru IPO-uri in primul trimestru al anului 2023 au fost cele de: computere si produse electronice (57 de IPO-uri care au generat venituri de 7,1 miliarde de dolari), petrol si gaze, energie si utilitati, industria chimica si sectorul financiar. ”Evolutia lenta din 2022…

- Importanta perceputa a vaccinurilor pentru copii a scazut cu 10% in Romania dupa declansarea pandemiei de COVID-19, conform unui raport al UNICEF privind imunizarea. Perceptia populatiei cu privire la importanta vaccinurilor adresate copiilor a scazut in timpul pandemiei de COVID-19 in 52 dintre cele…

- „Renault Group a vandut 535.000 de vehicule in primul trimestru al anului 2023, in creștere cu 14,1% fața de perioada similara a anului 2022. In Europa, vanzarile Grupului au crescut cu 27,3% pe o piața in creștere cu 16,2%. Renault Group a beneficiat de succesul noilor produse, odata cu apariția modelelor…

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken a sosit vineri in Vietnam pentru a sublinia relatiile din ce in ce mai stranse cu tara comunista, in plina tensiune cu China din cauza Taiwanului, relateaza France Presse, conform Agerpres.Blinken, care face o escala la Hanoi inainte de a participa la urmatoarea…

- Japonia va renunta, incepand de miercuri, la testele pentru depistarea COVID-19 impuse calatorilor care sosesc din China, a anuntat luni Guvernul nipon, punand astfel capat unei masuri despre care autoritatile de la Beijing au afirmat ca este ''discriminatorie'', informeaza AFP.Calatorii din China…

- Grupurile chineze de inteligența artificiala ocolesc controalele la export pentru a avea acces la cipuri americane de varf prin intermediari, dezvaluind lacune in blocarea de catre Washington a tehnologiei de ultima generație catre aceasta țara. Au gasit modalitați de a obține tehnologie restricționata…

- Ordin: a ucide. Rezultat: obținut, in mod neobișnuit și imprevizibil pentru inamici. China continua sa faca pași decisivi catre dezvoltarea armelor sale hipersonice, in special a aeronavelor militare, care pot juca un rol crucial in razboaiele viitorului. Razboaie pe care se spera sa nu le duca,…

- Zeci de mii de oameni din Coreea de Nord, Coreea de Sud, Japonia și China ar putea fi expuși la materiale radioactive care s-ar fi raspandit in panza freatica in urma testelor nucleare efectuate la situl Punggye-ri, scrie Reuters, care citeaza un raport al unei organizații pentru protecția drepturilor…