Stiri pe aceeasi tema

- Accident cumplit intre Poiana Țapului și Sinaia. O mașina a fost proiectata de un tren in altul.„Din primele informații primite de la fața locului, in eveniment a fost implicat un autoturism la bordul caruia se afla 3 persoane (un minor), incarcerați, cu diferite traumatisme, insa conștienți. Se…

- Mastercard Spendingpulse a declarat sambata ca vanzarile cu amanuntul din SUA de Black Friday au crescut cu 2,5% fata de cele de anul trecut, excluzand vanzarile de automobile, neajustate pentru inflatie, transmite Reuters.In septembrie, Mastercard SpendingPulse, care masoara vanzarile cu amanuntul…

- In septembrie, Mastercard SpendingPulse, care masoara vanzarile cu amanuntul in magazine si online, in toate formele de plata, a declarat ca anticipeaza ca vanzarile cu amanuntul din SUA, excluzand automobilele, vor creste cu 3,7% in timpul sezonului de sarbatori, de la 1 noiembrie pana la 24 decembrie.…

- Comertul cu autovehicule a consemnat un avans de 25,3%, pe serie bruta, in primele noua luni din acest an, si a contribuit cel mai mult la cresterea cu 14,1% a volumului cifrei de afaceri din comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor, scrie Agerpres.…

- ”Aquila (simbol bursier AQ), lider in servicii integrate de distributie si logistica pentru piata bunurilor de larg consum din Romania si Republica Moldova, a incheiat primele 9 luni din 2023 cu afaceri in crestere, sustinute de segmentul de afaceri distributie care a generat aproximativ 94% din cifra…

- Valoarea vanzarilor raportate de catre retailerul eMag, in primele 30 de minute de la startul campaniei de "Black Friday", a fost de 180 de milioane de lei, in crestere cu 19% fata de editia din 2022.

- Luna ‘Black Friday’ creste cu peste 45% vanzarile magazinelor online, in comparatie cu media lunara anuala, releva un studiu de specialitate, dat publicitatii joi. Potrivit cercetarii realizata de platforma Aqurate, in aceasta marja, cele mai mari cresteri apar in categoriile produselor pentru Copii…

- Piata terenurilor a ramas foarte activa in Romania, in prima jumatate a lui 2023, realizand o cifra de afaceri estimata la aproximativ 250 de milioane de euro, un volum care include doar tranzactiile cu terenuri pentru proiecte imobiliare comerciale in sectoare precum rezidential, birouri, retail, fara…