- Inmatricularile de autoturisme noi au scazut și in februarie 2021 cu 21.94% fața de a doua luna a anului trecut, ajungand la 6.897 unitați, potrivit raportului Asociației Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). In primele doua luni din 2021 numarul inmatricularilor de autoturisme noi a totalizat…

- Asociația Producatorilor și Importatorilor de Autoturisme precizeaza ca in luna ianuarie au fost comercializate doar 5.913 autoturisme, cu 52,2% mai puține decat anul trecut, și 1.305 autovehicule comerciale ușoare (15,8% – o scadere semnificativa, dar mai puțin abrupta decat autoturismele). Vanzarile…

- Inmatricularile de autovehicule au scazut in Romania, in ianuarie, cu 46,6% in comparatie cu aceeasi perioada a anului 2020, autoturismele inregistrand cu recul de 52,2%, releva statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), publicata luni. Pe piata nationala,…

- Romanii cumpara tot mai multe autoturisme ”verzi”. Vanzarile de mașini electrice au crescut cu 89%, iar modelele plug-in au inregistrat un salt de 158%, in 2020 Numarul autoturismelor prietenoase cu mediul s-a situat, la finele anului 2020, la 8.902 unitati, in crestere cu 33,3% comparativ…

- O noua taxa de poluare pentru mașini ar putea fi anunțata anul acesta O noua taxa de poluare pentru mașini ar putea fi anunțata in 2021. Deocamdata va fi organizata o dezbatere cu toți cei implicați in acest proces, la care se va decide daca va fi un impozit, o taxa la inmatriculare sau de acces in…

- Potrivit comunicatului APIA , inmatricularile de autovehicule noi au crescut in ultimele patru luni din 2020. Cel mai semnificativ avans s-a inregistrat in ultima luna a anului, cand au fost vandute 18.363 de unitați, in creștere cu 18,5% fața de aceeași luna a anului precedent. In ceea ce privește…

- Vanzarile de autoturisme ”verzi” s-au dublat in 2020, pe fondul unei scaderi a pieței auto generale cu peste 22%. Romanii au preferat din nou trio-ul Logan, Duster și Sandero Vanzarile de masini noi in Romania au scazut cu 22,6% in 2020, fata de anul precedent, desi inmatricularile de autovehicule…

- Peste 7.300 de autoturisme ecologice noi au fost comercializate in primele 11 luni ale anului in Romania, in crestere cu aproape 22% fata de aceeasi perioada din 2019, reiese din datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultate de AGERPRES. Ponderea autoturismelor…