- Vanzarile Dacia in primele 6 luni ale anului in curs s-au ridicat la 277.885 unitati, in creștere cu 5,9% fata de cele inregistrate in perioada similara a anului trecut. Acest rezultat se explica atat prin succesul modelelor consacrate ale marcii, Sandero (112.000 unitati, +1,8% vs. S1 2021) si Duster…

- Dupa iesirea Renault de pe piata rusa, fabrica de langa Moscova a fost transformata in Uzina de Automobile Moskvici, iar directorul general al societatii pe actiuni KAMAZ, Serghei Kogogin, si primarul Moscovei, Serghei Sobianin, au semnat un acord de cooperare in dezvoltarea masinilor dedicate transportului…

- Dacia a publicat oficial primele imagini cu noul logo aplicat intregii game. Simbolul se va regasi din 16 iunie pe Jogger, Spring, Duster, Logan și Sandero, potrivit automarket.ro. Simbolul se numește Dacia Link și va putea fi regasit pe toate modelele romanești comandate dupa data de 16 iunie. Pe strazi,…

- Grupul auto Renault a anuntat luni ca a finalizat vanzarea activelor sale din Rusia catre statul rus dar a precizat ca pastreaza optiunea de a le rascumpara in decurs de sase ani. Oficiali ruși din industrie au anunțat ca acordul dintre producatorul auto francez și Moscova permite Rusiei sa fabrice…

- Actiunile Nissan Motor au coborat luni cu 5%, inregistrand cea mai mare scadere in mai mult de o luna, in urma informatiei ca principalul actionar Renault ar putea lua in considerare reducerea participatiei sale la producatorul auto japonez, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Dacia a asamblat primul sau automobil in vara anului 1968. Mașina cu numarul 1.000.000 a parasit linia de producție in 1985, iar, 13 ani mai tarziu, Dacia ajungea la o noua borna: automobilul cu numarul 2 milioane. In 2014, constructorul aflat sub umbrela Renault producea mașina cu numarul 5 milioane.…

- Constructorii Daciei se mandresc, incepand de astazi, cu atingerea pragului de 10 milioane de autoturisme produse. Mașina cu numarul „10 Milioane” este un Duster model SL Extreme, de culoarea Gri Urban, care a ieșit de pe linia Montajului General de la Mioveni. Automobilul va ramane in colecția de modele…

