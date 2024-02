Vânzări record pentru Ferrari în 2023: peste 13.600 de mașini vândute Anul 2023 a fost cel mai bun an din istorie pentru Ferrari. Calul cabrat a reușit sa vanda 13.663 de mașini la nivel mondial, ceea ce se traduce printr-o creștere de 3% fața de nivelul atins in 2022. Ferrari mai precizeaza ca cererea pentru modelele sale este atat de mare, incat toate acestea sunt deja sold-out pana in 2025. Alaturi de vanzarile record, Ferrari anunța ca va lansa 3 modele noi in acest an. Cel mai probabil,... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

