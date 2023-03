Vanuatu, sub asediul dezastrelor naturale: stare de urgență după cutremur și ciclon - VIDEO Vanuatu, un stat insular din Pacific cu o populatie de 320.000 de locuitori, a declarat vineri stare de urgenta, dupa ce a fost lovit simultan de un nou ciclon si de un cutremur cu magnitudinea 6,5 grade pe scara Richter, informeaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

