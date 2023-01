Stiri pe aceeasi tema

- 19 persoane au murit si 20 au fost ranite duminica intr-un accident de circulatie in provincia Jiangxi, in estul Chinei, dupa ce un camion a intrat intr-un cortegiu funerar, a informat presa de stat, relateaza AFP, citata de Agerpres. ”Accidentul s-a soldat cu 17 morti, 22 de persoane au fost ranite,…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a anuntat, joi, primele doua decese confirmate cu virus gripal din acest sezon, fiind vorba de doua femei din Bucuresti, nevaccinate antigripal. Potrivit autoritatilor, prima victima este o femeie in varsta de 25 de ani, din municipiul Bucuresti, fara conditii…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua masini a avut loc, joi, pe DJ 592, intre Timisoara si Lugoj, prin Buzias. In urma impactului, una dintre masini, in care se aflau doua persoane, a luat foc. Accidentul a avut loc joi, la ora 12.53, la iesirea din localitatea Albina pe DJ592. ”La fata…

- Un seism cu magnitudinea 5,9 s-a produs miercuri dimineata in nord-vestul Turciei. Seismul s-a resimțit la Istanbul și a fost urmat de mai multe replici. 35 de oameni au fost raniți, dintre care unul e in stare grava, dupa ce a incercat sa sara de la balcon, relateaza AFP. Autoritatile turce au anuntat…

- O mașina a luat foc, luni dimineața, intr-o parcare din București, iar flacarile s-au extins la fațada unui bloc. „In urma cu scurt timp am fost solicitați pentru a interveni pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism, in strada Aron Cotrus. Flacarile s-au extins la fațada cladirii și au…

- Sapte persoane au fost ranite luni dimineata, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a rasturnat intre localitatile Cornatel si Daia. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu, soferul microbuzului avea o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur in aerul expirat. „Politistii rutieri intervin la un…

- Un grav accident rutier s-a produs, duminica dupa-amiaza, pe autostrada A3 Bucuresti-Ploiesti, unde un autoturism a intrat in coliziune cu o autoplatforma. In urma impactului, o persoana a ramas blocata in autoturism, iar doua persoane sunt inconstiente. Un copil de aproximativ trei ani este si el ranit,…

- Cupola moscheii Jami din nordul Jakartei, capitala Indoneziei, a fost cuprinsa de un incendiu violent miercuri dupa-amiaza, in timpul unor lucrari de renovare, apoi s-a prabușit, trimițand in aer un fum negru și gros, relateaza Jakarta Globe și Gulf Today. VIDEO: The large dome of a grand mosque in…