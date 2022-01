Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare Cod Galben de viscol la munte și de vant puternic și in zonele joase, valabila pana sambata dimineața. COD GALBEN: 28 ianuarie, ora 10 – 29 ianuarie, ora 8 – viscol la munte, la altitudini de peste 1700 m. In intervalul menționat, la munte,…

- In trei sferturi din tara vantul puternic face prapad. Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti, 18 ianuarie, noi avertizari de vreme severa. Pana la ora 20.00, 30 de judete din estul, centrul, sudul si sud-estul tarii, precum si in zonele de munte va fi vant puternic. La altitudini mari…

- Localnici si turistii aflati, vineri seara, in zona de nord a judetului Prahova au primit din partea autoritatilor mesaj Ro-Alert, emis in conditiile in care zona se afla sub avertizare Cod rosu de vant puternic, cu rafale de peste 145 de kilometri pe ora in zonele inalte. Mesajele au fost trimise in…

- Cele doua persoane surprinse joi seara de o avalanșa in zona Șerbota a masivulului Fagaraș au fost coborate de salvamontiști de pe munte și predate echipajelor medicale. Una dintre persoane are fracturi la picioare și a fost dusa la spital.

- Un cutremur puternic, de magnitudinea 5,7 pe scara Richter a avut loc, miercuri, in mare, in insula Creta, anunta Observatorul din Atena. Epicentrul seismului a fost localizat in mare, la 48 de kilometri sud-est de Arvis, la sud de Heraklion, si a avut loc la ora 4.08 GMT (6.08, ora Romaniei), potrivit…

- La munte e iarna in toata regula! Stratul de zapada depaseste deja un metru la Balea Lac, iar turistii care s-au aventurat in munți se bucura din plin de peisajul mirific. Zapada este și in stațiunile de pe Valea Prahovei, insa viscolul le da de furca turiștilor dar și drumarilor care incearca sa curețe…

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de marti spre miercuri, la o terasa-grill din municipiul Onesti, iar flacarile s-au extins la acoperisul unui bloc din imediata vecinatate, fiind evacuate 58 de persoane din imobil, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Andrei Grecu, a precizat…

- O retea de ieseni specializata in tranzactii cu terenuri in numele unor oameni care ulterior nu mai vedeau niciun ban a fost destructurata ieri de procurorii DIICOT. In urma audierilor care au avut noaptea trecuta, procurorii au retinut mai multe persoane persoane implicate in inselarea iesenilor cu…