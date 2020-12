Stiri pe aceeasi tema

- Vanatoarea globala de locuri in care soarele straluceste si vantul sufla cu putere. Giganții energetici care au mizat pe energie regenerabila valoreaza mai mult decat coloșii petrolului Patru mari companii, Enel, Iberdrola, NextEra Energy si Orsted, au mizat pe investitiile in active din sectorul energiei…

- Aceste companii se apropie acum de un progres major, panourile solare ieftine si turbinele eoliene incepand sa domine noile instalatii energetice, punand in pericol dezvoltarea retelelor de gaze naturale si transformand pietele energiei. China si-a transformat, de asemenea, cele mai mari companii de…

- Patru mari companii, Enel, Iberdrola, NextEra Energy si Orsted, au mizat pe investitiile in active din sectorul energiei regenerabile inca de atunci cand erau considerate ca fiind alternative si costisitoare, iar acum au ajuns sa valoreze mai mult decat giganti ai petrolului si gazelor, relateaza…

- "Compania energetica europeana MET Group, cu sediul in Elvetia, si-a extins activitatea din Germania, prin achizitionarea unor capacitati de stocare a gazelor de la Gas-Union GmbH. Astfel, va putea oferi produse direct consumatorilor finali, prin MET Germany GmbH, filiala detinuta 100% de MET Group",…

- Energia va fi generata de parcul eolian TICO de 179,9 MW, situat in provincia spaniola Zaragoza, iar Enel Green Power va fi „Green Enabler” pentru Novartis, sprijinind compania in eforturile sale pentru sustenabilitatea ecologica. In Romania, Novartis detine pe piata locala fabrica Sandoz din Targu-Mures.…

- Facebook a lasat de ințeles ca s-ar putea retrage din Europa daca autoritatea de reglementare din Irlanda ii va bloca mecanismul de transfer al datelor cu SUA, susține The Guardian. Compania lui Mark Zuckerberg neaga insa ca ar "amenința ca se retrage".Comisia din Irlanda, principala autoritate de reglementare…

- Candidatul PMP pentru presedintia Consiliului judetean Mehedinti Ioan Cupa a subliniat joi intr-un comunicat de presa importanta ca in urmatorii ani Mehedintiul sa se adapteze la transformarea propusa de Uniunea Europeana. In acest sens, Cupa e de parere ca invistitiile in mediu inseamna dezvoltare…

- "Segmentul de energie regenerabila s-a consolidat accelerat in ultimii 20 de ani, in special in ceea ce priveste generarea de energie electrica, castigand cota de piata mai mare in raport cu sursele traditionale de energie precum carbunele, petrolul si energia nucleara. Criza COVID-19 a avut un impact…