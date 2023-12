Stiri pe aceeasi tema

- Tinand cont de timpii crescuti de asteptare la automarfare inregistrati pe sensul de iesire din Romania catre Ucraina in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, va facem cunoscut faptul ca, la nivelul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au fost intensificate discutiile…

- Un TIR care transporta aproape 23 de tone de deseuri de aluminiu aduse din Slovenia a fost intors din vama Petea, inapoi in Ungaria, nefiind indeplinite conditiile legale de transport transfrontalier a acestei categorii de materiale, informeaza, joi Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Un ucrainean este cercetat penal dupa ce a fost prins in vama Petea cu un permis de conducere fals, pe care l-a cumparat cu 800 de euro, informeaza, joi, Inspectoratul Teritorial al Politiei de frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, miercuri seara, in Punctul…

- Un barbat este cercetat penal de catre politistii de frontiera satmareni dupa ce s-a prezentat in vama Petea, marti, conducand o masina si a prezentat un permis de conduce eliberat de catre o asociatie din Ucraina, informeaza Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei,…

- Un barbat din Constanta este cercetat pentru furt dupa ce a fost prins in vama Petea cu uneltele pe care le-a folosit in constructii la fostul loc de munca din Franta. El a declarat ca doreste sa isi deschida o afacere in Romania, informeaza, marti, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Un barbat din Constanta este cercetat pentru furt dupa ce a sustras mai multe unelte folosite in constructii de la locul de munca din Franta. Oprit la vama Petea, barbatul a declarat ca isi dorea sa deschida o afacere la noi in tara. Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera informeaza ca luni…

- Un barbat din Republica Moldova este cercetat penal pentru uz de fals dupa ce a fost prins in vama Petea la volanul unui autoturism si s-a constatat ca avea un permis de conducere fals cumparat cu 600 de euro, informeaza, marti, Inspectoratul Teritorial al Politiei de frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei,…

- Sambata, 9 septembrie, in jurul orei 11.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera, pe sensul de intrare in Romania, un cetațean maghiar in varsta de 44 de ani. Acesta conducea un autoturism marca Mercedes Benz, inmatriculat in Ucraina.…