Vameșii intră în grevă japoneză. „Oamenii tremură în birouri” Salariații din cadrul Autoritații Vamale Romane intra, miercuri, in greva japoneza. Ei vor purta banderole de culoare alba pe parcursul intregului protest. Este vorba de membri ai Sindicatului Național Meridian, care ii reprezinta pe aproximativ o treime dintre angajații Autoritații menționate. Protestatarii sunt lucratori ai birourilor vamale de frontiera și de interior, ai Direcțiilor regionale vamale și ai aparatului central din cadrul Autoritații Vamale Romane. Ei vor purta banderole de culoare alba pe parcursul protestului. Nemulțumirile lor sunt legate de condițiile de munca si de neacordarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Sindicatului National Meridian, salariati in cadrul Autoritatii Vamale Romane, vor initia miercuri, 20 decembrie, o actiune de protest sub forma unei greve japoneze. Potrivit unui comunicat de presa al sindicalistilor, transmis duminica AGERPRES, protestatarii – angajati din cadrul birourilor…

- Membrii Sindicatului National Meridian, salariati in cadrul Autoritatii Vamale Romane, vor initia miercuri, 20 decembrie, o actiune de protest sub forma unei greve japoneze, potrivit unui comunicat de presa al sindicalistilor, transmite Agerpres.

- Membrii Sindicatului National Meridian, salariati in cadrul Autoritatii Vamale Romane, anunta ca declanseaza greva japoneza pe 20 decembrie, in semn de protest fata de conditiile de munca si neacordarea unor drepturi salariale. La actiune vor participa angajati din cadrul birourilor vamale de frontiera…

- Membrii Sindicatului National Meridian, salariati in cadrul Autoritatii Vamale Romane, vor initia miercuri, 20 decembrie, o actiune de protest sub forma unei greve japoneze. Protestatarii, angajati din cadrul birourilor vamale de frontiera si de interior, ai directiilor regionale vamale si ai aparatului…

- Membrii Sindicatului National Meridian, salariati in cadrul Autoritatii Vamale Romane, vor initia in data de 20.12.2023 o actiune de protest sub forma unei greve japoneze, ce se va manifesta prin purtarea de catre acestia a unei banderole de culoare alba, potrivit membrilor Sindicatului National Meridian,…

- Potrivit unui comunicat de presa al sindicalistilor, transmis duminica AGERPRES, protestatarii - angajati din cadrul birourilor vamale de frontiera si de interior, ai directiilor regionale vamale si ai aparatului central din cadrul Autoritatii Vamale Romane - vor purta banderole de culoare alba.Principalele…

- Angajatii Ministerului Culturii si ai Directiilor judetene de cultura sunt in greva japoneza timp de o saptamana, din cauza salariilor mult mai mici fata de colegii din alte ministere, cu aceleasi functii, informeaza sindicatul Culturalia, afiliat la Blocul National Sindical (BNS). Conform unui comunicat…

- Asociatia Farmaciilor Independente Ethica a anuntat miercuri ca farmaciile membre, precum si alte farmacii din tara, intra de astazi in greva japoneza pe termen nedeterminat, pentru a protesta fata de nealocarea fondurilor necesare achitarii restantelor catre farmacii, aferente medicamentelor eliberate…