Vama Siret – Șoferii ucraineni negociază cu fermierii români să-i lase să ajungă acasă Situație tensionata in Vama Siret, unde in jur de 250 de șoferi de tir ucraineni au ramas blocați, in urma protestului fermierilor romani. Șoferii au protestat in centrul orașului Siret și vor sa negocieze direct cu fermierii ca sa-i lase sa plece acasa. Marți dupa-amiaza, șoferii ucraineni s-au strans in zona centrala a orașului Siret pentru a-și exprima nemulțumirea ca nu sunt lasați sa plece acasa. In zona au fost mobilizate forțe importante ale poliției și jandarmeriei pentru a calma spiritele și pentru a fi evitate acte de violența, potrivit Monitorul de Suceava. O delegație a șoferilor ucraineni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

