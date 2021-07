Extrem de populara consola de jocuri portabila, Nintendo Switch, va avea in curand un competitor serios in Steam Desk, o consola dezvoltata de Valve. Noua consola a celor de la Valve are un touchscreen 720p de 7inch si este dotata cu un giroscop pentru controlarea jocurilor prin miscare. Steam Deck are o multime de butoane. Alaturi de doua controlere pentru degetele mari, exista un D-Pad, caruia i se alatura clasicele butoane ABXY, iar sub controlere sunt doua trackpad-uri. Mai exista doua butoane pe cele doua margini ale consolei si alte patru butoane pozitionate pe spatele acesteia, cate doua…