- Inceputul acestui an este unul total atipic din punct de vedere meteorologic. Daca zilele trecute au fost inregistrate temperaturi extrem de ridicate, in aceasta seara, de 18 ianuarie, in Targoviște, a aparut un fenomen meteo rar pentru perioadele reci ale anului. In mijlocul iernii, a tunat, a fulgerat…

- In cadrul unor conversații private, mai mulți oficiali chinezi au declarat pentru Financial Times ca Beijingul „nu ar trebui sa urmeze pur și simplu Rusia” in ceea ce privește conflictul din Ucraina, potrivit Sky News . Aceste comentarii, care vin la la doar cateva saptamani dupa ce Vladimir Putin…

- Inflatia din zona euro a mers in scadere, in luna decembrie, dar preturile s-ai situat, in continuare, la cote ridicate. Oricum, sunt presiuni mari pe Banca Centrala, pentru a tine sub control o inflatie care este de aproape cinci ori peste tinta sa de 2%. Rata anuala a inflatiei in zona euro a incetinit…

- Populația de etnie maghiara a scazut ca pondere in totalul populației, iar cea de etnie roma a crescut. Așa arata rezultatele recensamantului din 2022. Sociologii spun ca maghiarii sunt o populație cu o medie de varsta ridicata, in timp ce romii sunt grup etnic relativ tanar.

- Zapada va lipsi și anul acesta de sarbatori. Doar cațiva fulgi razleți și-au facut apariția in decembrie, in București. Meteorologii anunța ca vremea se va incalzi zilele urmatoare și doar de Revelion vom avea temperaturi normale pentru aceasta perioada.

- In mai puțin de șase ore, 18 suceveni au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean, dupa ce au alunecat pe gheața. Operatorul de salubritate spune ca a deszapezit strazile și trotuarele.

- Un meteor neobisnuit de stralucitor a luminat cerul Norvegiei in noaptea de sambata spre duminica si a putut fi vazut in mare parte din sudul tarii, relateaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Dupa mai bine de un an, la Galati, Dunarea „fierbe” din nou. Din cauza frigului de afara, nori de aburi ies din fluviu, lasand impresia ca apa clocoteste. Acest fenomen se intalnește foarte rar, atunci cand temperaturile scad brusc și „surprind” apa care se afla la temperaturi mai mari. Joi dimineața,…