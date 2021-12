Valul patru în ambulanță: patru povești cutremurătoare spuse de martori oculari Echipajele de la SAJ au fost chemate, de multe ori, in ultima clipa, in situatii disperate. In valul patru au vazut ieseni infectati care aveau saturatii de oxigen de numai 40- . Au stat ore in sir cu un bolnav in curtea spitalului, pana se termina oxigenul, asteptand eliberarea unui pat. Din cauza faptului ca o parte din personalul SAJ se imbolnavea sau intra in izolare, cei care ramaneau faceau ture suplimentare una dupa alta Valul patru al pandemiei a fost unul dur pentru pacientii infectati cu SARS-CoV-2 si in acelasi timp a fost cel mai dificil pentru membrii echipajelor medicale ale Serviciului… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

