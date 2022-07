Stiri pe aceeasi tema

- Spitalele din landul Schleswig-Holstein, situat in nordul Germaniei, se confrunta cu o penurie severa de personal medical din cauza numarului mare de cazuri de COVID-19 depistate in randul angajatilor lor, a declarat luni directorul unei clinici locale, citat de DPA.

- Ministerul Sanatatii informeaza ca Guvernul Romaniei a aprobat joi, 23 iunie 2022, proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 18 2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative…

- Guvernul a aprobat un proiect de hotarare prin care reglementeaza mai clar modul de acordare a unor sporuri pentru conditii de munca periculoase, personalului medical și medical auxiliar. Guvernul a reglementat mai clar modalitatea prin care se acorda sporuri pentru munca in condiții periculoase,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a dispus mobilizarea imediata a armatei pentru a rezolva problemele "rezervelor de medicamente" in capitala Phenian, in timp ce opt noi decese cauzate de "febra" au fost inregistrate in Coreea de Nord, la patru zile de la anuntul oficial privind primul caz de COVID-19…

- "Nu vom recunoaste niciodata frontierele pe care Rusia a incercat sa le schimbe prin interventia sa militara (in Ucraina -n.r.).Ne reafirmam hotararea de a duce mai departe presiunile economice si politice asupra Rusiei, continuand sa actionam uniti.Vom continua asistenta militara si de aparare in…

- Jozsef Varadi, CEO Wizz Air, susține ca cele doua companii aeriene romanești, Tarom și Blue Air, „sunt in faliment tehnic” și sunt „tinute in viata de tot felul de ajutoare de stat si de guvern”, intr-un interviu acordat Monitorul de Cluj. Varadi a lansat un avertisment dur catre conducerea Tarom și…

- Economistii germani prognozeaza o recesiune in cea mai mare economie a Europei daca livrarile de gaze rusesti ar fi oprite, iar efectele s-ar putea raspandi si in restul continentului, transmite CNBC. In prognoza lor economica comuna bianuala, cele mai mari cinci institute economice ale Germaniei si-au…