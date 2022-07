Potrivit Direcției de Sanatate Publica Timiș, sSituația epidemiologica, la nivelul județului Timiș se prezinta astfel: * Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 650 * Din care persoane cu varsta sub 18 ani: 80 * Numar de teste 1703 din care 1323 teste rapide * Numarul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 12 * Numar de decese in ultimele 24 de ore: 0 * Numar total de decese: 2.046