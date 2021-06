Valul 4 al pandemiei poate fi prevenit! Raed Arafat a spus ce putem face

Raed Arafat anunța ca al patrulea val ar urma sa fie un val ”serios”, iar singura soluție pentru a-l putea evita ramane vaccinarea anti-covid. Șeful DSU a spus ca exista suficiente doze de vaccin, dar ca trebuie sa existe și doritori. „Trebuie sa continuam campania care, la inceput, a mers foarte bine, dupa care a scazut entuziasmul pentru vaccinare. A scazut pentru ca unii cred ca am trecut prin tot și gata. Nu. Daca vrem sa trecem și sa fim chiar siguri, trebuie sa ne vaccinam”, a declarat Raed Arafat la Digi 24. In același timp, secretarul de stat a spus de cateva ori ca in Romania „stam foarte…