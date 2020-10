Valul 2 de COVID. Teamă generală de colaps al sistemelor de sănătate în Europa. Situația epidemiologică la zi Al doilea val al pandemiei de COVID-19 se raspandește cu o agresivitate mai mare decat in primavara acestui an in toata Europa și provoaca ingrijorare pe continent cu privire la rezisetența sistemelor de sanatate. Dupa dificultațile prin care au trecut multe state europene, cu spitalele la un pas de colaps, problema apare din nou, atat […] The post Valul 2 de COVID. Teama generala de colaps al sistemelor de sanatate in Europa. Situația epidemiologica la zi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comunitațile de romi din Bulgaria au fost stropite cu dezinfectant de avioane folosite in agricultura pentru a impraștia insecticide, in contextul in care numarul cazurilor de imbolnaviri cu noul coronavirus a crescut in aceasta țara. In Slovacia, satele locuite de romi au fost singurele in care testele…

- Diareea și varsaturile ar putea fi un semn important al Covid-19 la copii, spun cercetatorii, facand apel pentru actualizarea listei oficiale a simptomelor Serviciului Național de Sanatate din Anglia. Lista de simptome pentru coronavirus la copii include in prezent doar trei indicatori: o temperatura…

- Ultimele date analizate de direcțiile de sanatate publica și Institutul de Sanatate Publica, dupa interpretarea analizelor a aproape 8.000 de romani, arata ca aproape 4% din populația țarii a dezvoltat anticorpi la COVID-19. Intr-un interviu acordat Europa FM, ministrul sanatații Nelu Tatatru spune…

- Al doilea val de COVID-19 lovește Spania cu o luna mai devreme decat se așteptau autoritațile, scriu jurnaliștii New York Times, intr-o analiza cuprinzatoare a fenomenului ce semnaleaza creșterea infectarilor la nivel european. Și medicii și politicienii sunt insa increzatori ca sistemul medical va…

- Centrul pentru Controlul Bolilor Infecțioase (CDC) a revizuit, in 24 august, protocolul pentru testarea de diagnostic pentru COVID-19, cu doua modificari care i-au pus pe jar pe profesioniștii din domeniu. Mai intai, nu mai este recomandata o strategie bazata pe testare pentru a determina cand un individ…

- Secretarul de presa al Casei Albe a anuntat pe tweeter ca Presedintele Trump va sustine in noapte aceasta la 01:00, ora Romaniei, o conferinta in care va anunta un tratament revolutionar impotriva Covid 19. La conferița ar urma sa participe seful FDA, Stephen Hahn si secretarul pentru Sanatate si Servicii…

- Spania are cele mai mari cifre de infectare cu coronavirus din Europa, dupa ce a comunicat luni, o medie de 4.923 de cazuri noi zilnice, in ultimele sapte zile, mai mult decat Franta, Regatul Unit, Germania si Italia. Guvernul spaniol spune ca numarul cazurilor crește odata cu inmultirea testelor. Romania…

- Creșterea cazurilor de COVID-19 este fara precedent, atat la noi, dar și pe plan global. Valul doi a venit mult mai repede și sistemele medicale sunt in mare risc. Un studiu international, realizat de grupul BCG, arata de ce inca este posibila ca o strategie agresiva si ferma de tip “crush and contain”…