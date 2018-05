Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic au revenit la normal pe DN 1, in statiunile montane de pe Valea Prahovei, in prezent circulandu-se fara probleme deosebite pe ambele sensuri de mers. Potrivit unui comunicat transmis sambata AGERPRES, nici pe drumul catre mare nu sunt probleme de fluenta, in prezent valorile de trafic fiind scazute pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta. Se circula in conditii normale si pe autostrazile A1 Bucuresti - Pitesti, A3 Bucuresti - Ploiesti si A4 Ovidiu - Agigea, precum si pe DN 7, in statiunile de pe Valea Oltului. Majoritatea soselelor…