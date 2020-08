Stiri pe aceeasi tema

- Valorile de trafic sunt ridicate, sambata dimineata, pe sensul spre litoral al autostrazii A2 Bucuresti-Constanta, iar intre kilometrii 105 si 144 se circula in conditii de ceata, anunta Centrul Infotrafic. In plus, un accident la kilometrul 201 ingreuneaza traficul. Cel puțin 7 mașini sunt implicate.Centrul…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in urma celor doua evenimente rutiere produse in aceasta dimineata pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, traficul rutier este intens pe sensul catre litoral, formandu-se coloane de autovehicule intre kilometrii 99 (loc. Dragos…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia este restrictionata pe sensul catre litoral al autostrazii A2 Bucuresti-Constanta, la kilometrul 99, in zona localitatii Dragos Voda, dupa ce a avut loc o coliziune intre un autoturism si o motocicleta.

