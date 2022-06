Stiri pe aceeasi tema

- Cotatia bitcoin a scazut miercuri cu 6,3%, la 20.715,69 dolari, cel mai redus nivel din decembrie 2020, provocand declinul altor criptomonede mai mici, ceea ce arata ca recentele turbulente de pe piata nu se atenueaza, transmit Reuters și Agerpres.

- Uimire, deznadejde furie, sunt cateva dintre lucrurile pe care le-au simțit cei care au investit in criptomonede și au asistat la scaderile dure din prima parte a lunii mai. Alții, din contra, au spus ca, iata!, adevarul despre criptomonede a ieșit la iveala și este clar ca nu au viitor, dat fiind…

- In ședința de luni, 30 mai 2022, consilierii locali ai municipiului Alba Iulia vor avea de aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire rețea de iluminat public in Municipiul Alba Iulia in zona strazii Ana Ipatescu”. Valoarea totala estimata a lucrarilor este de…

- In aceste zile a fost finalizata investiția „LUCRARI DE MODERNIZARE A STRAZILOR PIAȚA IZVOR, LIBERTAȚII, CRANGULUI, VIILOR, NOUA, LIVEZILOR, POTCOAVEI, OCTAVIAN GOGA, FLORILOR, ZEFIRULUI, CAMPULUI ȘI ȘESULUI DIN ORAȘUL OCNA MUREȘ”. Valoarea acesteia este de peste 12.600.000 lei. Au fost proiectate și…

- Incalzirea globala provoaca o schimbare atat de drastica oceanelor lumii, incat exista riscul sa se produca o extincție in masa a speciilor marine, eveniment care ar fi asemanator cu ceea ce s-a intamplat in istoria omenirii de-a lungul a zeci de milioane de ani, avertizeaza un nou studiu citat de The…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a propus joi, 21 aprilie, o „inițiativa de securitate globala” care sa susțina principiul „securitații indivizibile”, un concept susținut și de Rusia, deși nu a oferit detalii despre modul in care ar urma sa fie pusa in aplicare. In timpul unui discurs video la Boao…

- Prețul acțiunilor Netflix s-a prabușit cu peste o treime miercuri dupa ce gigantul american de streaming a dezvaluit ca numarul sau de abonați a scazut pentru prima data in mai bine de un deceniu, relateaza Reuters.

- Universitațile au ajutat cu cercetarea legata de blockchain de ceva timp și, acum, unele universitați de talie mondiala au adaugat tehnologia in curriculumul lor. Lumea activelor digitale a cunoscut o creștere semnificativa anul trecut. Valoarea totala a pieței criptomonedelor a atins 3 trilioane…