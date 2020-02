Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege care prevede majorarea valorii nominale a tichetelor de masa de la 15,18 lei la 20 de lei. S-au inregistrat 267 de voturi ''pentru''.Proiectul de lege modifica in acest sens art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat marți, 14 ianuarie, Decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art. 58 alin. (1) din…

- Proiectul de lege ce reglementeaza cadrul legal pentru infiintarea schemelor de pensii ocupationale si ale fondurilor de pensii ocupationale a fost adoptat miercuri, in unanimitate, de catre Camera Deputatilor, in calitate de for decizional.

- Legea recursului compensatoriu, care a scos din puscarii peste 20.000 de infractori, a fost abrogata azi de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Toate partidele parlamentare au votat pentru abrogarea legii. Desi ingropata, legea tot va mai produce efecte: detinutii aflati dupa gratii vor…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul privind abrogarea recursului compensatoriu. S-au inregistrat 272 voturi ”pentru” si 5 abtineri. Proiectul de lege a fost initiat de PNL si a fost comasat cu cel al USR. Deputatii au adoptat, la propunerea Ministerului de Justitie, un amendament potrivit…

- Modificarea statutului personalului silvic Foto: facebook.com/guv.ro/photos. Padurarii vor primi arme si cinci salarii compensatorii atunci când ies la pensie. Prevederile apar într-o lege adoptata miercuri, de Camera Deputatilor. Proiectul de lege privind modificarea…

- Eforturile constante facute de secretarul general al PNL Robert Sighiartau cu privire la majorarea alocațiilor copiilor au fost completate de un amendament necesar: indexarea anuala a alocațiilor cu rata inflației. Dupa ce modificarea legislativa a fost adoptata de Camera Deputaților, președintele Klaus…

- Legea privind majorarea alocatiei incepand din 2020 a fost promulgata, iar prima creștere se va vedea la 1 ianuarie 2020. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri, 13 noiembrie, legea care prevede majorarea alocatiei pentru copii cu rata inflatiei, incepand de anul viitor. Legea vizeaza completarea…