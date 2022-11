Stiri pe aceeasi tema

- Florinel Coman și soția sa Ioana și-au botezat fetița, iar nașii au fost Denis Draguș și soția sa Vanessa. Cele doua cupluri au postat imagini emoționante pe rețelele de socializare. Ioana, soția capitanului de la FCSB, Florinel Coman, a nascut-o pe Kasia, primul copil al cuplului, in iunie 2022. Cei…

- Emoții mari pentru Florinel Coman și soția lui, Ioana! Fotbalistul și partenera lui de viața au radiat de fericire, asta pentru ca și-au creștinat fetița, pe micuța Kasia. Nași de botez au fost nimeni alții decat Denis Draguș și soția lui, Vanessa. Iata imagini de la marele eveniment!

- Sarbatoare mare in familia lui Jorge! Cantarețul și soția lui, Ramona Prodea, traiesc o frumoasa poveste de dragoste de cațiva ani, iar cei doi au fost nași de botez pentru un baiețel. Iata ce imagini au facut publice pe rețelele de socializare de la marele eveniment!

- Bucurie mare in familia lui George Hora! Artistul și soția lui, Ramona, și-au botezat astazi fetița. Cantarețul a postat pe InstaStory mai multe imagini de la eveniment. Cei doi soți se bucura de o casnicie frumoasa, iar familia lor a devenit completa in urma cu aproximativ doua luni, cand au devenit…

- Vali Vijelie se bucura de o cariera frumoasa in muzica, dar face și multe sacrificii, asta pentru ca are multe nopți nedorimite. Indragitul manelist a postat pe rețelele de socializare o imagine. Cat de bine arata, dar și ce mesaj le-a transmis fanilor care il urmaresc in mediul online.

- Ieri a fost sarbatoare mare in familia lui Tzanca Uraganu. Celebrul manelist și iubita lui, Marymar, au fost nași de botez pentru o fetița. Artistul a postat mai multe imagini de la eveniment pe rețelele de socializare. Cantarețul, dedicații fara numar pentru femeia care i-a cucerit inima.

- Teodora și Alex Marcu de la Insula Iubirii au devenit parinți pentru prima data in urma cu o luna, iar cei doi sunt in al noualea cer. Fosta concurenta este din ce in ce mai activa pe rețelele de socializare, iar soția lui Alex Marcu a surprins de aceasta data imagini emoționante cu fiica ei, Emma.

- Alice Cavaleru, soția lui Vladimir Draghia, a nascut ieri, 6 septembrie, o fetița perfect sanatoasa. Actorul a postat pe contul de socializare, prima imagine din spital și le-a prezentat-o tuturor pe cea de-a doua minune a lor. „Alegra Nova Draghia – o noua bucurie in viața noastra. O minune perfecta,…