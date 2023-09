Vali Crăciunescu cântă pe ”Rolls Royce”-ul acordeoanelor. Cât costă instrumentul său unic, personalizat Vali Craciunescu nu impresioneaza pe șosele prin mașini opulente, dar o face pe scene. Nonconformistul muzician care a imprietenit instrumentul sau preferat cu jazz-ul, blues-ul ori rock-ul, dand o originala reinterpretare, este fericitul posesor al celui mai scump acordeon aflat la un artist roman. Realizat manual de o consacrata și istorica firma de instrumente muzicale din Germania, acordeonul a fost facut pe comanda, inclusiv personalizat cu logoul sau- ”Prințul cu acordenul roșu”- și reprezinta cel mai frumos cadou pe care l-a primit vreodata, ”responsabila” fiind frumoasa sa soție, Irina… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

